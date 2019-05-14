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Сессионный зал Верховной Рады, фото «5 канал»
Заседание Верховной Рады: будут рассматривать вопросы ТЭК и местного самоуправления (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n121889-zasedanie-verhovnoy-rady-budut-rassmatrivat-voprosy-tek-i-mestnogo-samoupravleniya-translyaciya.htmlРакурс
Сегодня Верховная Рада собралась на первое после длительного перерыва заседание в этом месяце.
Народные избранники будут рассматривать вопросы топливно-энергетического комплекса (среди этого перечня два законопроекта об использовании ядерного топлива), местного самоуправления и обращение к международному сообществу относительно нарушения Россией прав коренных народов. Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованной на сайте парламента.
Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект № 5395-д о совершенствовании деятельности Госбюро расследований.
Кроме того, спикер парламента Андрей Парубий вчера обращался к регламентному комитету Рады относительно скорейшего рассмотрения постановлений, которые блокируют подписания закона о языке.
Также депутаты рассмотрят два варианта законопроекта, призванного ограничить демонстрацию табачных изделий и их макетов в торговых заведениях.
Заседание пройдет с 10.00 до 14.00, перерыв продлится с 12.00 до 12.30.
Напомним, народные избранники также планируют сегодня провести сигнальные голосования относительно даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, однако в повестке дня заседания соответствующего пункта нет.
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