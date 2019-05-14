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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото «5 канал»

Заседание Верховной Рады: будут рассматривать вопросы ТЭК и местного самоуправления (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 мая 2019, 10:14
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Сегодня Верховная Рада собралась на первое после длительного перерыва заседание в этом месяце.

Народные избранники будут рассматривать вопросы топливно-энергетического комплекса (среди этого перечня два законопроекта об использовании ядерного топлива), местного самоуправления и обращение к международному сообществу относительно нарушения Россией прав коренных народов. Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованной на сайте парламента.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект № 5395-д о совершенствовании деятельности Госбюро расследований.

Кроме того, спикер парламента Андрей Парубий вчера обращался к регламентному комитету Рады относительно скорейшего рассмотрения постановлений, которые блокируют подписания закона о языке.

Также депутаты рассмотрят два варианта законопроекта, призванного ограничить демонстрацию табачных изделий и их макетов в торговых заведениях.

Заседание пройдет с 10.00 до 14.00, перерыв продлится с 12.00 до 12.30.

Напомним, народные избранники также планируют сегодня провести сигнальные голосования относительно даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, однако в повестке дня заседания соответствующего пункта нет.

Источник: Ракурс


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