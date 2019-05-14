Сессионный зал Верховной Рады, фото «5 канал»

https://racurs.ua/n121889-zasedanie-verhovnoy-rady-budut-rassmatrivat-voprosy-tek-i-mestnogo-samoupravleniya-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня Верховная Рада собралась на первое после длительного перерыва заседание в этом месяце.

Народные избранники будут рассматривать вопросы топливно-энергетического комплекса (среди этого перечня два законопроекта об использовании ядерного топлива), местного самоуправления и обращение к международному сообществу относительно нарушения Россией прав коренных народов. Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованной на сайте парламента.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект № 5395-д о совершенствовании деятельности Госбюро расследований.

Кроме того, спикер парламента Андрей Парубий вчера обращался к регламентному комитету Рады относительно скорейшего рассмотрения постановлений, которые блокируют подписания закона о языке.

Также депутаты рассмотрят два варианта законопроекта, призванного ограничить демонстрацию табачных изделий и их макетов в торговых заведениях.

Заседание пройдет с 10.00 до 14.00, перерыв продлится с 12.00 до 12.30.

Напомним, народные избранники также планируют сегодня провести сигнальные голосования относительно даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, однако в повестке дня заседания соответствующего пункта нет.