Американский исследователь Виктор Весково погрузился на дно Марианской впадины, фото: Atlantic Productions

https://racurs.ua/n121888-na-dne-samoy-glubokoy-tochki-okeana-nashli-plastikovyy-musor.html

Ракурс

На дне самой глубокой точки океана — Марианской впадины, глубина которой достигает почти 11 тыс. м, обнаружен пластиковый мусор.

Его во время погружения на батискафе заметил американский исследователь Виктор Весково, сообщает издание «BBC Украина».

Исследуя дно впадины он, кроме морских жителей этой местности, увидел также пластиковый пакет и обертки от конфет.

Это погружение стало третьим в истории, когда человеку удалось достичь дна Марианской впадины. Впервые сюда в 1960 году спустились лейтенант Военно-морских сил США Дон Уолш и швейцарский инженер Жак Пикар. В 2012 году дна впадины достиг известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Весково спустился на глубину 10 тыс. 927 м, что на 11 м больше, чем предыдущий рекорд. Всего было осуществлено пять погружений, для исследования отдаленных участков также применялись роботизированные аппараты.

Отмечается, что предшественники американского исследователя на дне впадины мусора не наблюдали. Поэтому ученые планируют проверить, есть ли в организмах живых существ, которых они собрали в Марианской впадине, следы микропластика.

Во время этой экспедиции исследователи открыли четыре новых вида ракообразных из ряда бокоплавов (амфипод), а также обнаружили ярко окрашенную каменистую породу, которая может быть результатом деятельности микроорганизмов.

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана вблизи Марианских островов. В этом месте Тихоокеанская плита погружается под Марианскую плиту.

Напомним, в организмах, населяющих Марианскую впадину, была обнаружена аномально высокая концентрация радиоактивного углерода-14, который мог быть образован в результате испытаний атомных бомб.