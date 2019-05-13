В организмах ракообразных обнаружен радиоактивный углерод-14, фото: YouTube

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Ракурс

В самой глубокой точке Земли — Марианской впадине, найдены следы радиоактивного углерода, возникающего во время испытаний атомных бомб.

Этот элемент в «ненормально высоких концентрациях» присутствует в организмах ракообразных, населяющих Марианскую впадину, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью, опубликованную в Geophysical Research Letters.

Ученые отмечают, что такому активному распространению углерода в мире поспособствовала пищевая цепь живых организмов.

Океаническая циркуляция нуждается в сотнях лет, чтобы доставить воду, содержащую углерод, к глубочайшей впадине, пищевая цепь достигает этого гораздо быстрее, — отмечает один из исследователей геохимик Нинг Ванг из Академии наук Китая.

Ванг и его коллеги искали углерод-14. Этот радиоактивный изотоп углерода образуется естественным путем, когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере.

Ядерные испытания 1950-х и 1960-х годов привели к удвоению количества углерода-14 в атмосфере, поскольку нейтроны, выделяемых бомбами, реагировали с азотом. До 90-х годов прошлого века уровень углерода-14 значительно уменьшился, но это исследование показывает, что в значительных концентрациях он все еще есть глубоко под водой.

Таким образом, исследователи установили, что выбросы углерода, вызванные деятельностью человека, могут влиять на морскую флору и фауну даже в самых глубоких точках океана через 60 лет после событий, которые привели к их возникновению. И ученые в настоящее время не уверены, как именно этот эффект может проявиться.

Существует очень сильное взаимодействие между поверхностью и дном с точки зрения биологических систем, и деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубину до 11 тыс. м, поэтому мы должны быть осторожны относительно нашего будущего поведения, — отмечает один из исследователей Вейдон Сон.

Напомним, ученые недавно зафиксировали, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных показателей.