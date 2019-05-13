Инаугурация Зеленского: в Раде предложили еще одну дату

Владимир Зеленский, фото: YouTube

https://racurs.ua/n121880-inauguraciya-zelenskogo-v-rade-predlojili-esche-odnu-datu.html

Ракурс

В Верховной Раде предложили еще одну дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Проект соответствующего постановления подал народный депутат, глава депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй. Об этом сообщается на сайте Рады.

В проекте постановления 10270−5 Куприй предлагает назначить инаугурацию на 10.00 26 мая. В пояснительной записке отмечается, что предложенная Зеленским дата 19 мая приходится на третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий. В этот день происходит ряд траурных мероприятий, на которые могут быть приглашены аккредитованные в Украине представители дипломатического корпуса, что сделает невозможным их присутствие на инаугурации.

Напомним, сегодня на заседании согласительного совета парламента народные избранники не смогли договориться о дате проведения инаугурации новоизбранного президента.

Поэтому было решено на следующем заседании 14 мая провести сигнальные голосования относительно предложенных ранее дат 18 и 19 мая, а также 1 июня.