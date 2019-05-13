Инаугурация Зеленского: в Раде не определились относительно даты, 14 мая состоятся сигнальные голосования, фото — Рада

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Ракурс

Назначение даты инаугурации победителя президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского на рассмотрели на сегодняшнем заседании согласительного совета парламента. Выступления руководителей фракций и групп определенности не добавили.

Во вторник, 14 мая, в Раде состоятся сигнальные голосования по нескольким предложенным постановлениям о назначении дня инаугурации. Ее нардепы предлагают провести 18,19 мая, а также 1 июня.

Руководитель фракции «Народного Фронта» Максим Бурбак выступил против проведения инаугурации 19 мая. Он объяснил это тем, что в этот день в Украине вспоминают жертв политических репрессий.

Инаугурацию следует проводить в соответствующий день и с соответствующей атмосферой, — отметил Бурбак.

Руководитель фракции «Самопомощи» Олег Березюк поддержал предложение команды Зеленского, также повторив тезисы своего лидера Андрея Садового. «Самопомощь» готова к досрочным выборам, но в случае изменений в избирательном законодательстве и отмены депутатской неприкосновенности.

И по барабану — этот парламент будет досрочно распущен или нет. Не бойтесь идти на выборы, — заявил Березюк.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция проголосует за любую консолидированную позицию. Аналогичную позицию занимает депутатская группа «Видродження». Ее представитель Виталий Хомутынник предложил спикеру Парубию стать модератором общения Рады с командой Зеленского и провести еще одну встречу.

Руководители фракций «Оппозиционного блока» и Радикальной партии Вадим Новинский и Олег Ляшко в своих выступлениях прямо не сообщили позицию своих политических сил относительно даты инаугурации.

Евгений Рыбчинский («Воля народа») заявил, что депутаты этой группы поддерживают ближайшую дату инаугурации и считают ее обычной процедурой, «после которой президент будет отвечать за свои обещания перед народом». Рыбчинский заявил, что Зеленский должен остерегаться того, что в парламенте в результате досрочных выборов может «появиться неприкосновенный Медведчук и путинофилы».

Представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко готов в любой момент передать свои полномочия, но отмечает, что определение даты инаугурации является компетенцией парламента. Луценко заявила, что обвинения в адрес главы государства относительно затягивания процедуры приведения Зеленского к присяге являются несправедливыми.

Напомним, что сегодня на согласительном совете в парламенте глава фракции БПП Артур Герасимов также заявил, что Порошенко готов передать власть в любой момент.