Садовый торгуется с Зеленским, предлагая поддержать его дату инаугурации, фото - Politeca

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Ракурс

Народные депутаты от «Самопомощи» готовы проголосовать за 19 мая как дату инаугурации Владимира Зеленского в обмен на выполнение нескольких условий.

Глава партии «Самопомощь» Андрей Садовый готов поддержать эту дату, а также досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом он сообщил «Украинской правде».

В обмен на эти решения Садовый требует у команды Зеленского изменить закон о выборах и ликвидировать депутатскую неприкосновенность.

Эти задачи являются приоритетными для партии. Реально коалиция отсутствует и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами, — заявил он.

Изменение закона о выборах, по мнению Садового, предусматривает введение открытых списков и ликвидацию мажоритарной системы. Кроме того, он заявил, что «Самопомощь» поддержит ту дату инаугурации, которую предложит Зеленский.

Напомним, что 11 мая Садового еще на три года переизбрали руководителем партии «Самопомощь». Соответствующее решение делегаты партийного съезда поддержали в связи с окончанием предыдущего срока полномочий лидера.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на парламентские выборах 2019 года «Самопомощь» пойдет самостоятельно и не планирует объединения с другими политическими силами. Глава партии уточнил, что с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко он не обсуждал объединение усилий на парламентских выборах. Именно в пользу Гриценко Садовый незадолго до первого тура президентских выборов снял свою кандидатуру.