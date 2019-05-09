Конец дружбы Садового и Гриценко: «Самопомощь» пойдет на выборы самостоятельно, фото - ONLINE.UA

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На парламентские выборы 2019 года партия «Самопомощь» пойдет самостоятельно и не планирует объединяться с другими политическими силами.

О ближайшей перспективе этой партии 9 мая в эфире «Громадського» заявил лидер «Самопомощи», городской глава Львова Андрей Садовый.

В частности, глава «Самопомощи» уточнил, что с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко он не обсуждал объединение усилий на парламентских выборах. Напомним, что именно в пользу Гриценко Садовый незадолго до первого тура президентских выборов снял свою кандидатуру.

Будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, — сообщил Садовый.

Недавно лидер партии «Самопомощь» анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов. Весной этого года из партии ушли несколько знаковых фигур. После того, как в апреле народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев объявили о намерении покинуть фракцию «Самопомощи» в Раде, Садовый заявил, что партию ожидает «непростая внутренняя перегруппировка».

Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни, — прокомментировал Садовый выход из партии известных политиков.

В среду, 8 мая, заявление о выходе из партии подали нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко.