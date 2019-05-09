Главные новости 9 мая: спокойный День победы, Грицак — Герой Украины и обещания команды Зеленского, фото — Фейсбук О.Слабоспицкого

https://racurs.ua/n121751-glavnye-novosti-9-maya-spokoynyy-den-pobedy-gricak-geroy-ukrainy-i-obeschaniya-komandy.html

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Главными новости 9 мая стало относительно спокойное чествование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, присвоение главе СБУ Василию Грицаку звания Героя Украины, а также новые экономические обещания команды Владимира Зеленского.

Во время акций 9 мая в Украине не обошлось без запрещенной символики — красных флагов, серпов и молотов и георгиевских лент. Нацполиция открыла пять уголовных производств и составила 13 админпротоколов.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил в Кривом Роге могилу своего деда, участника Второй мировой войны Семена Зеленского.

В центре Киева 9 мая состоялась альтернативная пророссийскому «Бессмертному полку» акция. Общественное объединение «Демократична сокира» провело акцию «Бессмертный Грут», во время которой использовало изображение героев известных сериалов и фильмов. Их фото стилизовали под традиционные изображения, которые используют участники «Бессмертного полка».

Президент Петр Порошенко подписал 9 мая указ о присвоении председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку звания Героя Украины. В указе присвоение Грицаку самого высокого в стране звания обуславливается его самоотверженным служением украинскому народу и выдающимся личным вкладом в защиту государственного суверенитета.

Кроме того, сегодня стало известно, что в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность списания 7,4 млрд грн долгов физических лиц-предпринимателей по Единому социальному взносу. Эта сумма накопилась с 2016 года.