Владимир Зеленский, фото: «Думская»

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Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский посетил в Кривом Роге могилу своего деда, участника Второй мировой войны Семена Ивановича Зеленского.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фесбук.

Зеленский отметил, что Семен Зеленский прошел всю войну и навсегда остался в его памяти «одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов». Он отметил, что война коснулась каждой украинской семьи.

Вклад украинцев в победу — огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало, — подчеркнул новоизбранный президент. — С Днем победы над нацизмом!

«Будем жить!», — резюмировал политик, вероятно, ссылаясь на известный эпизод из фильма «В бой идут одни „старики“».

Напомним, вчера, в День памяти и примирения, Зеленский встретился со связной Украинской повстанческой армии Прасковьей Васильевной Зеленчук-Потяк и 101-летним капитаном морской пехоты ВМФ СССР Иваном Аникейовичем Залужным.