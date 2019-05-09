Президент Украины Зеленский

https://racurs.ua/n121677-u-prezidenta-zelenskogo-budet-vozmojnost-menyat-zakony-ukrainy-zadnim-chislom-ekspert.html

Ракурс

Есть законопроекты, в которых сегодня очень заинтересован новоизбранный президент Украины Зеленский. В непростых отношениях с общенациональным представительным органом он может опереться только на всенародное волеизъявление.

Об этом в своей статье для «Ракурса» пишет кандидат исторических наук, доцент Виктор Мельниченко.

Однако, по его словам, порядок проведения всеукраинского референдума требует законодательного урегулирования, поскольку КСУ своим решением признал соответствующий закон неконституционным. Вероятно, нужно внести существенные и немедленные изменения в избирательное законодательство, считает эксперт. В частности, требует принятия закон о местном референдуме, который позволит несколько обуздать неконтролируемые местные элиты.

Правда, отмечает Мельниченко, у президента Зеленского есть еще возможность ретроспективной ревизии законов: «Парламентарии нынешнего созыва не слишком утруждали себя соблюдением Конституции Украины, даже если во время обработки законопроектов на это обращали внимание специалисты аппарата Верховной Рады. Поэтому конституционные представления в КСУ можно буквально отправлять десятками».