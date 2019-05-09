Майк Помпео: United States government

https://racurs.ua/n121725-gossekretar-ssha-pompeo-na-etoy-nedele-otmenil-uje-vtoroy-zarubejnyy-vizit.html

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Госсекретарь США Майк Помпео на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном отменил визит в Гренландию (автономную учредительную страну в составе Королевства Дания) и возвращается в Вашингтон.

Это уже второй зарубежный визит, который Помпео отменил на этой неделе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Гренландия должна была стать последней страной, которую Помпео посетил во время своего европейского турне. Ранее он неожиданно отменил запланированный на 7 мая визит в Германию, где должна была состояться встреча с канцлером страны Ангелой Меркель и министром иностранных дел страны Хайко Маасом, и отправился в Ирак. По сообщениям американских СМИ, о том, что самолет с Помпео направляется в Багдад, сопровождавшим его журналистам сообщили не сразу.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщало о переброске в Персидский залив американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые могут нести крылатые ракеты.

Напомним, в марте США расширили санкции против Ирана из-за покупки у России технологий, которые могут применяться для создания оружия массового поражения.