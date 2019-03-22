Власти США расширили санкции против Ирана из-за покупки технологий у России. Фото: vestikavkaza

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Власти США расширили список санкций против Ирана из-за покупки технологий у России. Правовые меры затронули 17 организаций и 14 физических лиц, которые связанны с оборонной исследовательской компанией SPND.

Организация SPND ведет разработку ядерного оружия. Ее уже включили в санкционные списки ООН. Американская сторона полагает, что компания взяла на себя деятельность научно-исследовательского проекта AMAD и двух иранских университетов. США заявляют, что необходимо помешать Ирану заниматься оружием массового поражения. Об этом сообщается на сайте американского Минфина, передает «РБК».

В «черном списке» Вашингтона оказалась компания Pulse Niru, которая с 2004 года разрабатывает и создает ускорители частиц, оптику, лазеры, а также импульсные устройства. Американская сторона обвинила организацию в оказании финансовой и технической помощи SPND.

В мае прошлого года американцы расторгли ядерное соглашение с Ираном, а затем в ноябре учредили ряд санкций. Отметим, что ядерное соглашение предполагает, что его участники отказываются от санкций взамен на прекращение ядерное программы. В списке участников также находятся Франция, Россия, Германия, Великобритания, Китай и США.

Об ужесточении санкций против Ирана госсекретарь США Макс Помпео заявил еще в начале февраля, сразу после успешного запуска иранского спутника.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз в начале февраля ввел дополнительные санкции против Ирана.