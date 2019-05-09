Майк Помпео: United States government

https://racurs.ua/ua/n121725-derjsekretar-ssha-pompeo-cogo-tyjnya-skasuvav-vje-drugyy-zakordonnyy-vizyt.html

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Держсекретар США Майк Помпео на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном скасував візит до Гренландії (автономної установчої країни в складі Королівства Данія) і повертається до Вашингтону.

Це вже другий закордонний візит, котрий Помпео скасував цього тижня, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на Associated Press.

Гренландія мала стати останньою країною, котру Помпео відвідав під час свого європейського турне. Раніше він несподівано скасував запланований на 7 травня візит до Німеччини, де мала відбутися зустріч із канцлером країни Ангелою Меркель та міністром закордонних справ країни Хайко Маасом, і вирушив до Іраку. За повідомленнями американських ЗМІ, про те, що літак з Помпео прямує до Багдада, журналістам, котрі його супроводжували, повідомили не відразу.

Раніше агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомляло про перекидання до Перської затоки американських стратегічних бомбардувальників B-52H, котрі можуть нести крилаті ракети.

Нагадаємо, в березні США розширили санкції проти Ірану через купівлю в Росії технологій, котрі можуть застосовуватися для створення зброї масового ураження.