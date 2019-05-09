«Ніхто не забутий»: мати загиблої екс-регіоналки спровокувала конфлікт на марші. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n121724-nihto-ne-zabutyy-maty-zagybloyi-eks-regionalky-sprovokuvala-konflikt-na-marshi-video.html

Ракурс

У центрі Києва затримали матір загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної — Олену. Вона хотіла пройти на територію проведення маршу «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» в забороненій символіці.

Бережна наділа футболку в кольорах георгіївської стрічки і була затримана поліцією після недовгої перепалки. Про це повідомляє «Інформатор».

Георгіївська стрічка прирівнюється до символіки тоталітарних режимів, а за її публічну демонстрацію передбачається адміністративна відповідальність.

Також була затримана жінка, яка приїхала на акцію в радянській формі.

Сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом, адже сьогодні 74 роки з дня завершення Другої світової війни. У столиці заплановано кілька акцій.

Так, президент України Петро Порошенко був на урочистій ході в Парку слави.

Для захисту громадян сьогодні задіяли близько 2 тис. правоохоронців, які стежать за порядком на акціях і патрулюють вулиці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві зараз проходить урочиста акція «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте «. Бажаючі взяти участь вже зібралися для участі.