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«Ніхто не забутий»: мати загиблої екс-регіоналки спровокувала конфлікт на марші. Фото: КП
«Ніхто не забутий»: мати загиблої екс-регіоналки спровокувала конфлікт на марші (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121724-nihto-ne-zabutyy-maty-zagybloyi-eks-regionalky-sprovokuvala-konflikt-na-marshi-video.htmlРакурс
У центрі Києва затримали матір загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної — Олену. Вона хотіла пройти на територію проведення маршу «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» в забороненій символіці.
Бережна наділа футболку в кольорах георгіївської стрічки і була затримана поліцією після недовгої перепалки. Про це повідомляє «Інформатор».
Георгіївська стрічка прирівнюється до символіки тоталітарних режимів, а за її публічну демонстрацію передбачається адміністративна відповідальність.
Також була затримана жінка, яка приїхала на акцію в радянській формі.
Сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом, адже сьогодні 74 роки з дня завершення Другої світової війни. У столиці заплановано кілька акцій.
Так, президент України Петро Порошенко був на урочистій ході в Парку слави.
Для захисту громадян сьогодні задіяли близько 2 тис. правоохоронців, які стежать за порядком на акціях і патрулюють вулиці.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві зараз проходить урочиста акція «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте «. Бажаючі взяти участь вже зібралися для участі.
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