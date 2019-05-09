«Бессмертный полк»: мать погибшей экс-регионалки спровоцировала конфликт. Фото: КП

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Ракурс

В центре Киева задержали мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной — Елену. Она хотела пройти на территорию проведения марша «Бессмертный полк» в запрещенной символике.

Бережная надела футболку в цветах георгиевской ленты и была задержана полицией после недолгой перепалки. Об этом сообщает «Информатор».

Георгиевская лента приравнивается к символике тоталитарных режимов, а за ее публичную демонстрацию предполагается административная ответственность.

Также была задержана женщина, которая приехала на акцию в советской форме.

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом, ведь сегодня 74 года со дня завершения Второй мировой войны. В столице запланированы несколько акций.

Так, президент Украины Петр Порошенко был на торжественном шествии в Парке славы.

Для защиты граждан сегодня задействовали около 2 тыс. правоохранителей, которые следят за порядком на акциях и патрулируют улицы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве сейчас проходит торжественная акция «Бессмертный полк». Желающие принять участие уже собрались для участия.