Акция «Бессмертный полк» проходит в Киеве. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n121723-akciya-bessmertnyy-polk-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне и вспоминает своих погибших героев.

Самая кровавая война в истории человечества завершилась 74 года назад. В ней погибли 65 млн человек. Среди них, по разным данным, от 8 до 10 млн украинцев.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера в Киеве прошла торжественная акция «Первая минута мира». На нее пришел действующий глава государства Петро Порошенко.