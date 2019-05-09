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Ракурс
Акция «Бессмертный полк» проходит в Киеве. Фото: Голос Америки

Никто не забыт, ничто не забыто. Акция в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 мая 2019, 10:31
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Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне и вспоминает своих погибших героев.

Самая кровавая война в истории человечества завершилась 74 года назад. В ней погибли 65 млн человек. Среди них, по разным данным, от 8 до 10 млн украинцев.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера в Киеве прошла торжественная акция «Первая минута мира». На нее пришел действующий глава государства Петро Порошенко.

Источник: Ракурс


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