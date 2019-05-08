Порошенко пришел на акцию «Первая минута мира». Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/n121716-poroshenko-prishel-na-akciu-pervaya-minuta-mira-translyaciya.html

Ракурс

Действующий глава государства Петр Порошенко пришел на акцию «Первая минута мира».

Акция проходит возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Она приурочена ко Дню памяти и примирения, который Украина отмечает с 2015 года.

В этот день в 1945 год Германия официально капитулировала. Красный мак, который используется во время акции и других торжественных мероприятий является символом памяти погибших во Второй мировой войне.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Киеве прошло торжественное шествие, в котором приняли участие матери и жены погибших на Донбассе. Памятную дату использовали, чтобы вновь вспомнить защитников Украины.