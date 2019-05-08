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Ракурс
Порошенко пришел на акцию «Первая минута мира». Фото: bigmir)net

Порошенко пришел на акцию «Первая минута мира» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 мая 2019, 23:08
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Действующий глава государства Петр Порошенко пришел на акцию «Первая минута мира».

Акция проходит возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Она приурочена ко Дню памяти и примирения, который Украина отмечает с 2015 года.

В этот день в 1945 год Германия официально капитулировала. Красный мак, который используется во время акции и других торжественных мероприятий является символом памяти погибших во Второй мировой войне.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Киеве прошло торжественное шествие, в котором приняли участие матери и жены погибших на Донбассе. Памятную дату использовали, чтобы вновь вспомнить защитников Украины.

Источник: Ракурс


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