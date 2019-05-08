Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во Франции овцы стали учениками школы, чтобы спасти ее от закрытия. Фото: Detki.today

Во Франции овцы стали учениками школы, чтобы спасти ее от закрытия (ВИДЕО)

8 мая 2019, 22:55
999

Овцы спасли французскую школу в Альпах от закрытия. Местные власти хотели закрыть ее из-за недостающего количества учащихся, но пастух придумал решение.

Теперь, в школе появились новые ученики: Долли, Бабита, Шон и еще 12 овец. Всех своих питомцев фермер зарегистрировал в начальной школе, чтобы выразить протест. Об этом сообщает ВВС.

Пастух Мишель Жиррд пришел к школе с 50 овцами во время церемонии, на которой были ученики, учителя и чиновники. Мэру предоставили свидетельства о рождении овец, а саму пороговую политику назвали раздражающей.

На мероприятиях дети провели импровизированную акцию протеста. Во время церемонии они держали таблички с надписью: «Мы не овцы». Таким образом они хотели намекнуть, что нельзя закрывать школу из-за количества учеников, без важных аргументов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США кот украл лотерейный билет, благодаря чему хозяйка не пропустила выигрыш 50 тыс. долл.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...