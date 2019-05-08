Во Франции овцы стали учениками школы, чтобы спасти ее от закрытия. Фото: Detki.today

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Ракурс

Овцы спасли французскую школу в Альпах от закрытия. Местные власти хотели закрыть ее из-за недостающего количества учащихся, но пастух придумал решение.

Теперь, в школе появились новые ученики: Долли, Бабита, Шон и еще 12 овец. Всех своих питомцев фермер зарегистрировал в начальной школе, чтобы выразить протест. Об этом сообщает ВВС.

Пастух Мишель Жиррд пришел к школе с 50 овцами во время церемонии, на которой были ученики, учителя и чиновники. Мэру предоставили свидетельства о рождении овец, а саму пороговую политику назвали раздражающей.

На мероприятиях дети провели импровизированную акцию протеста. Во время церемонии они держали таблички с надписью: «Мы не овцы». Таким образом они хотели намекнуть, что нельзя закрывать школу из-за количества учеников, без важных аргументов.

15 moutons inscrits à l'école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.

(Shaun � va en CM2 !) @bleu_iserehttps://t.co/YaPHoIvR6Xpic.twitter.com/KxAv2B7oJ5 — Valentine Letesse (@valentineletess) 7 мая 2019 г.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США кот украл лотерейный билет, благодаря чему хозяйка не пропустила выигрыш 50 тыс. долл.