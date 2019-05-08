В народного депутата Александра Урбанского стреляли. Фото: Правда Бессарабии

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В народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Урбанского стреляли в Одесской области. Урбанский получил проникающее ранение в ногу. Инцидент произошел возле Одессы в курортном селе Санжейка в отеле «Хутирок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко. Выстрел осуществили из травматического оружия. Стрелок уже задержан.

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