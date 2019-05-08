Украина не будет платить пенсии и соцвыплаты получателям российских паспортов в ОРДЛО, фото — Радио Свобода

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Правительство проработает возможность лишения права получать пенсию и социальные выплаты собственников фейковых российских паспортов.

О таком решении правительства 8 мая сообщила в Фейсбук министр по делам ветеранов Ирина Фриз. По ее словам, соответствующие проекты актов Кабмина разработал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Таких граждан будут вносить в соответствующие базы данных и в дальнейшем будут лишать статуса получателей социальных выплат или пенсий со стороны Украины.

Кабинет министров сегодня официально признал недействительными паспорта, которые выдают жителям оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей уполномоченные органы РФ после 28 апреля 2019 года. Правительственное постановление предусматривает, что документы центров выдачи российских паспортов в городе Новошахтинске и селе Покровском не будут признаны.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства пообещал обратиться к странам-партнерам Украины, чтобы они также не признавали фейковые паспорта РФ. В таком случае документы будут недействительными при пересечении жителями ОРДЛО границ других стран.

В конце апреля в Пенсионном фонде РФ заявили, что российские пенсии на оккупированных территориях Донбасса новоиспеченным гражданам платить не будут. Жители ОРДЛО, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские страховые пенсии по старости только при условии переезда из ОРДЛО на территорию Российской Федерации.