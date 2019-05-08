Игорь Коломойский, фото: «Лига.net»

https://racurs.ua/n121696-oblizyvat-nikogo-ne-budut-kolomoyskiy-rasskazal-ob-informpolitike-1-1-posle-izbraniya.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский уверяет, что его телеканал «1+1» не будет «облизывать» новоизбранного президента Владимира Зеленского во время его пребывания на посту главы государства.

Об этом он заявил в недавнем интервью журналистам проекта Bihus.info.

Я уверен, что не будут. Они никого не будут облизывать, — сказал он.

По словам Коломойского, он с большим уважением относится к коллективу телеканала.

Разве можно сравнить «плюсы» с некоторыми другими телеканалами, которые «облизывали» Порошенко? — заявляет олигарх.

В то же время Коломойский считает, что его телеканал в течение последних нескольких лет не «валил» действующего президента Петра Порошенко, а «просто показывал правду».

Правду не скроешь, — отмечает олигарх.

На вопрос, есть ли на «1+1» стоп-лист людей, которых не трогают, Коломойский заверил, что неприкасаемых лиц для телеканала нет.

Разве что меня не трогают… Возможно. Хотя, в принципе, не думаю, что если я что-нибудь такое сотворю, они не смогут меня не показать, — считает олигарх.

Напомним, Коломойский недавно заявил, что не считает себя олигархом, поскольку якобы не имеет влияния на власти страны.