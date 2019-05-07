Игорь Коломойский дал интервью Bihus.Info. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121669-kolomoyskiy-otkazalsya-schitat-sebya-oligarhom-i-obyasnil-pochemu-na-zelenskogo-net-kompromata.html

Ракурс

Компромата на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не существует. Так считает олигарх Игорь Коломойский.

Бизнесмен уверяет, что ни у кого на Зеленского нет компромата, потому что «он из другой оперы». Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, видео разговора с Коломойским опубликовано на YouTube.

На него нет компромата вообще ни у кого. Он вообще из другой оперы. На него не может быть компромата, — заявил бизнесмен, отвечая на вопрос, имеет ли он сам компромат на нового главу государства.

Также Коломойский заявил, что не считает себя олигархом, поскольку у него якобы нет влияния на власти страны. При этом магнат считает олигархами пока еще действующего президента Петра Порошенко и владельца корпорации «Систем кэпитал менеджмент» Рината Ахметова.

Олигарх номер один — это Порошенко. Потому что он сам стал президентом — не опирался на власть, а сам стал властью. Ахметов — да, его бизнес основан на общении с государством, на регулируемых тарифах, — отметил Коломойский и добавил, что Ахметов также владеет телевидением и имеет группу депутатов в Верховной Раде.

Коломойский в интервью Денису Бигусу заверил, что ни разу не просил помощи у президентов Украины, так как не было для этого нужды. Бизнесмен заверил, что вопрос финансов можно было решить и с Леонидом Кучмой, и с Петром Порошенко, но он этого не делал. Также экс-глава Днепропетровской ОГА добавил, что горд тем, что не давал денег Порошенко.

Когда пришел Порошенко к власти, то сказал, что теперь мы будем жить по-новому. Вот я горд за себя от того, что ни копейки ему не дал. Чувствую, что он хотел, — подчеркнул Коломойский.

Напомним, в первой части интервью Bihus.info олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает боевые действия на Донбассе «гражданским конфликтом», а Москва поддерживает только одну из сторон. Магнат тогда выразил уверенность, что если бы РФ не поддерживала жителей ОРДЛО, то конфликт на Донбассе уже давно было бы завершен.