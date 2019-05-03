Игорь Коломойский дал интервью Bihus.info. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/n121495-kolomoyskiy-nazval-voynu-grajdanskim-konfliktom-a-izbranie-zelenskogo-obschey-pobedoy.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский считает боевые действия на Донбассе «гражданским конфликтом».

По словам бизнесмена, в Донецкой и Луганской областях «украинцы воюют с украинцами». Коломойский отметил, что Москва поддерживает только одну из сторон. Магнат уверен, что если бы РФ не поддерживала жителей ОРДЛО, то конфликт на Донбассе уже давно был бы завершен. Об этом он заявил в интервью Bihus.info.

«Гражданский конфликт, можно сказать и гражданская война, но это слишком глобально, а это гражданский конфликт», — отметил он.

Олигарх также заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента является общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Он отметил, что после выборов ему звонили много разных людей и поздравляли с победой. Коломойский заверил, что находится с Аваковым в постоянном контакте, поскольку они вместе «болели против Петра Порошенко».

Несмотря на то, что его бизнес-партнер стал новым президентом Украины, Коломойский не будет обращаться к Зеленскому с просьбами.

«Просьба? Так я даже обращаться к нему не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался», — заявил бизнесмен.

Прозвучал в интервью и вопрос касательно «ПриватБанка». Коломойский заявил, что государство должно либо вернуть ему это финансовое учреждение, либо предоставить компенсацию за «незаконную национализацию банка».

Напомним, олигарх Игорь Коломойский заявил, что в будущем не откажется консультировать избранного президента Владимира Зеленского.