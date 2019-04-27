Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского. Фото: Opinion

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Игорь Коломойский в будущем не откажется консультировать новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Олигарх, который сейчас находится за пределами Украины, заявил, что готов в будущем сотрудничать с Владимиром Зеленским, как с президентом Украины. Коломойский отметил, что максимум, в чем может помочь новому главе государства — это консультировать его в отдельных вопросах. Об этом он заявил в интервью российскому НТВ.

Коломойский сообщил, что один или два раза давал консультации кандидату в президенты Зеленскому за последние полгода. По словам бизнесмена, последний раз он разговаривал с Зеленским несколько дней назад.

Бизнесмен считает, что Зеленскому может быть трудно в первый период президентства.

«Он взял на собственные плечи большой груз, и это прежде всего его ответственность. Но мы надеемся, что он справится… Я готов помогать ему советами, но эти советы не будут массовым явлением», — отметил Коломойский.

Напомним, представитель команды Владимира Зеленского Андрей Богдан утверждал, что олигарх Игорь Коломойский не будет принимать участия в подборе кадров в команду будущего президента Украины.

Ранее сообщалось, что Коломойский выиграл ряд судов против Национального банка Украины. Печерский райсуд Киева 21 апреля принял сторону бизнесмена в деле о погашении кредитов «ПриватБанка».