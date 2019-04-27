Коломойський заявив, що готовий консультувати Зеленського. Фото: Opinion

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Ракурс

Ігор Коломойський у майбутньому не відмовиться консультувати новообраного президента Володимира Зеленського.

Олігарх, який наразі перебуває поза межами України, заявив, що готовий у майбутньому співпрацювати із Володимиром Зеленським, як із президентом України. Коломойський відзначив, що максимум, у чому може допомогти новому главі держави — це консультувати його в окремих питаннях. Про це він заявив в інтерв’ю російському НТВ.

Коломойський повідомив, що один чи два рази давав консультації кандидату в президенти Зеленському за останні півроку. За словами бізнесмена, востаннє він розмовляв із Зеленським кілька днів тому.

Бізнесмен вважає, що Зеленському може бути важко в перший період президенства.

«Він узяв на власні плечі великий тягар, і це передусім його відповідальність. Але ми сподіваємося, що він впорається… Я готовий допомагати йому порадами, але ці поради не будуть масовим явищем», — зазначив Коломойський.

Нагадаємо, представник команди Володимира Зеленського Андрій Богдан стверджував, що олігарх Ігор Коломойський не братиме участі в доборі кадрів до команди майбутнього президента України.

Раніше повідомлялося, що Коломойський виграв низку судів проти Національного банку України. Печерський райсуд Києва 21 квітня прийняв сторону бізнесмена у справі про погашення кредитів «ПриватБанку».