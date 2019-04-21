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Ракурс
Справа про анулювання реєстрації кандидатом у президенти Зеленського. Фото: Слово и Дело

Вибори президента: суд відмовився анулювати реєстрацію кандидата Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

21 кві 2019, 01:02
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Суд розглянув позов Андрія Хилька про анулювання реєстрації кандидата на пост президента Володимира Зеленського і відмовив позивачеві через необгрунтованість позову.

Засідання розпочалося о 21.00 20 квітня, рішення було оприлюднення о 1 годині ночі 21 квітня.

Справу про анулювання реєстрації кандидата у президенти Володимира Зеленського розглянув Шостий апеляційний адміністративний суд Києва.

За словами Хилька, він подав позов тільки зараз через те, що порушення кандидатом у президенти відбулось нещодавно. Яке саме порушення вчинив Зеленський, Хилько не захотів повідомляти.

Нагадаємо, раніше Хилько подавав позови до Зеленського відносно користування власною сторінкою у Facebook та розміщення інформації про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті ze.2019.com. Утім, суд не підтримав Хилька та дозволив й надалі користуватися особистою сторінкою у соцмережі під час виборчої компанії.

Джерело: Ракурс


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