Незвичайну лисицю знайшли працівники підприємства у Києві. Фото: Туристический Саратов

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Незвичайну лисицю знайшли працівники на території підприємства у Солом’янському районі Києва. Лисеня з незвичайним забарвленням хутра невідомо як опинилось на території підприємства, яке займається прийомом металобрухту.

Працівники підприємства змогли самостійно зловити лисеня. Потім вони звернулися до команди порятунку тварин, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Лисеня зараз перебуває у притулку для тварин та птахів. Через світлий колір забарвлення користувачі мережі зробили припущення, що знайдена тварина може відноситися до виду лисиці степової.

Наразі працівники підприємства намагаються з’ясувати, звідки взялося лисеня. Згідно з припущенням, лисеня могло заховатися у трубі у полі, яку потім принесли у пункт прийому металобрухту. Або ж хтось у Солом’янському районі тримає лисеня і воно втекло від хазяїв.

Раніше повідомлялось, що в Одесі на вулиці перехожі помітили маленьке левеня. Звідки воно взялось у центрі Одеси невідомо.