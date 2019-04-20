Автобус з туристами перекинувся в Швеції. Фото: Vesti.Ru

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Автобус з туристами перекинувся в Швеції. Аварія сталася сьогодні, 20 квітня, біля міста Еребру.

На момент аварії в автобусі перебувало близько 30-ти осіб. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше восьмеро туристів, повідомляє Aftonbladet.

Туристів, які мали серьйозні травми, госпіталізували. Тим, кому не знадобилася медична допомога, за інформацією ЗМІ, перебувають у шоковому стані.

Згідно з даними правоохоронців, туристичний автобус їхав з Осло до Стокгольма. Недалеко від міста Ереба автобус з’їхав з дороги та перекинувся. Наразі поліцейські не називають причину аварії.

Рух на дорозі, де сталася аварія, перекрили в обох напрямках.

Раніше повідомлялося, що в Португалії перекинувся автобус з туристами. Внаслідок аварії загинуло 28 осіб.