Президент ухвалив заходи з реалізації курсу держави на членство у ЄС та НАТО. Фото: Президент

https://racurs.ua/ua/n120998-prezydent-uhvalyv-zahody-z-realizaciyi-kursu-derjavy-na-chlenstvo-u-ies-ta-nato.html

Ракурс

Президент України підписав указ № 155/2019 «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції».

Вказаним указом затверджується план заходів, направлених на набуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору, повідомляється на сайті Адміністрації президента України.

Згідно з указом президента, Кабінет міністрів України має забезпечити виконання відповідних заходів та щоквартально інформувати голову держави про їхнє виконання.

Секретар РНБО має розглянути на черговому засіданні ради у травні 2019 року питання щодо комплексного дослідження сектору оборони. За підсумками цих оглядів розробити та подати президенту законопроекти про охорону секретної інформації.

Зазначається, що вказаний указ набирає чинності з дня його опублікування.