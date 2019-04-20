Пожежа в Нотр-Дам де Парі: слідчі встановили місце, звідки розповсюдився вогонь

Пожежа в Нотр-Дам де Парі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n120997-pojeja-v-notr-dam-de-pari-slidchi-vstanovyly-misce-zvidky-rozpovsudyvsya-vogon.html

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Місце, з якого почалась пожежа у Соборі Паризької Богоматері, встановили слідчі. Вони вважають, що покажчики спрацювали некоректно.

Після перегляду купи знімків та відеоматеріалів французькі правоохоронці дійшли висновку, що пожежа у Соборі почалася у основи шпиля, повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела у органах.

Це також пояснює той факт, чому займання було помічено лише коли його висота становила близько трьох метрів. Перший раз, коли надійшла інформація про загоряння, співробітники храму його не помітили. Потім, через 20 хвилин знову надійшов сигнал про пожежу з іншого покажчика, і вже тоді, було виявлено загоряння.

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня. Для того, щоб її загасити фахівці потратили близько 15 годин. Внаслідок пожежі був знищений готичний шпиль та дах.

У Франції триває кампанія зі збору коштів на відновлення однієї з головних пам’яток Парижа. Наразі зібрано понад 1 млрд євро.