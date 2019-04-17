Відновлення Собору Паризької Богоматері: зібрано 1 млрд євро пожертв, Бельгія допоможе брусом

Відновлення Собору Паризької Богоматері. Фото: TUT.by

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На відновлення Собору Паризької Богоматері бізнесмени та великі компанії пожертвували понад 1 млрд євро.

Окрім компаній кошти на відновлення Собору Паризької Богоматері перераховують через чотири громадських фонди, які для цих цілей обрало Міністерство культури Франції, повідомляє видання Le Parisien, передає «Громадське».

Також, за словами голови мінкульту Франка Ріестера, було запущено інтернет-портал, через який всі охочі зможуть пожертвувати кошти на роботи з відновлення собору.

За інформацію європейських ЗМІ, роботи стосовно збереження конструкцій, які лишилися після пожежі розпочнуться незабаром. Сьогодні вночі з Бельгії мають доставити десять балок довжиною 20 м, а завширшки метр. Вказане замовлення отримала бельгійська деревообробна компанія. Зазначається, що дерев’яні бруси будуть використовуватися для стабілізації стін Собору, який постраждав внаслідок пожежі.

Нагадаємо, що увечері 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері розпочалась пожежа, внаслідок якої обвалився шпиль та майже весь дах.