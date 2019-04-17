Восстановление Собора Парижской Богоматери: собран 1 млрд евро пожертвований, Бельгия поможет брусом

Восстановление Собора Парижской Богоматери. Фото:

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На восстановление Собора Парижской Богоматери бизнесмены и крупные компании пожертвовали более 1 млрд евро.

Кроме компаний средства на восстановление Собора Парижской Богоматери перечисляют через четыре общественных фонда, которые для этих целей выбрало Министерство культуры Франции, сообщает издание Le Parisien, передает «Громадське».

Также, по словам главы Минкульта Франко Риестера, был запущен интернет-портал, через который все желающие смогут пожертвовать средства на работы по восстановлению собора.

По информации европейских СМИ, работы по сохранению конструкций, оставшихся после пожара начнутся в скором времени. Сегодня ночью из Бельгии должны доставить десять балок длиной 20 м, а шириной метр. Указанный заказ получила бельгийская деревообрабатывающая компания. Отмечается, что деревянные брусья будут использоваться для стабилизации стен Собора, который пострадал в результате пожара.

Напомним, что вечером 15 апреля во Соборе Парижской Богоматери начался пожар, в результате которого обрушился шпиль и почти вся крыша.