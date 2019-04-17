Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ. Фото: Антифашист

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Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ. Соответствующее решение сегодня, 17 апреля, принял Кабинет министров Украины.

С инициативой о прекращении действия соглашения для Украины выступило Минэкономразвития, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Соглашение, из которого вышла Украина, касалось стандартизации вооружения и военной техники. По словам Степана Кубива, указанное соглашение не имеет практической реализации, поскольку ним внедрялась стандартизация под ГОСТы. Сейчас в Украине отменены 90% советских стандартов и они заменены на европейские.

Решение украинского правительства о прекращении действия указанного соглашения будет направлено в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ по экономическому сотрудничеству. Таким образом приостановлено действие соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.