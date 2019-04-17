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Ракурс
Суд в Москве продлил арест пленных украинских моряков, фото — Фейсбук

Суд в Москве продлил арест пленным украинским морякам (ФОТО, ВИДЕО)

17 апр 2019, 13:52
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Лефортовский райсуд Москве 17 апреля упрятал пленных украинских моряков за решетку еще на три месяца.

Продлена мера пресечения в виде содержания под стражей восьми захваченным в Керченском проливе морякам — Роману Мокряку, Андрею Опрыську, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову и Андрею Шевченко, они останутся в СИЗО до 24 июля.

Решение в отношении еще 16-ти их товарищей (вероятно, аналогичное) ожидается в ближайшие часы.

В суде утром 17 апреля собрались журналисты, адвокаты и родные моряков. Когда ребят заводили в зал суда, люди аплодировали.

Суд в Москве продлил арест всех пленных украинских моряков. Фото: Громадське

Суд в Москве продлил арест всех пленных украинских моряков. Фото: Громадське

Напомним, на прошлой неделе стало известно о продлении срока предварительного расследования в надуманном деле украинских моряков до конца августа. Также прокуратура ходатайствовала перед судом о продлении срока содержания под стражей всех украинцев.

Ранее украинским военнопленным морякам в Москве провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу без присутствия адвокатов.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля при пересечении Керченского пролива были атакованы российскими военными. Корабли и их экипажи захватили в плен.

Источник: Ракурс


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