Суд в Москве продлил арест пленных украинских моряков, фото — Фейсбук

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Ракурс

Лефортовский райсуд Москве 17 апреля упрятал пленных украинских моряков за решетку еще на три месяца.

Продлена мера пресечения в виде содержания под стражей восьми захваченным в Керченском проливе морякам — Роману Мокряку, Андрею Опрыську, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову, Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову и Андрею Шевченко, они останутся в СИЗО до 24 июля.

Решение в отношении еще 16-ти их товарищей (вероятно, аналогичное) ожидается в ближайшие часы.

В суде утром 17 апреля собрались журналисты, адвокаты и родные моряков. Когда ребят заводили в зал суда, люди аплодировали.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених та відмовляються називати будь-яку інформацію крім імені та звання pic.twitter.com/Rmn5zykSIn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о продлении срока предварительного расследования в надуманном деле украинских моряков до конца августа. Также прокуратура ходатайствовала перед судом о продлении срока содержания под стражей всех украинцев.

Ранее украинским военнопленным морякам в Москве провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу без присутствия адвокатов.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля при пересечении Керченского пролива были атакованы российскими военными. Корабли и их экипажи захватили в плен.