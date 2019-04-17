Суд у Москві продовжив арешт полонених українських моряків, фото — Фейсбук

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Ракурс

Лефортовський райсуд Москви 17 квітня запроторив полонених українських моряків за ґрати ще на три місяці.

Продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою вісьмом захопленим у Керченській протоці морякам — Роману Мокряку, Андрію Оприську, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову, Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову та Андрію Шевченку, вони залишатимуться в СІЗО до 24 липня.

Рішення стосовно ще 16-х їхніх побратимів (ймовірно, аналогічне) очікується в найближчі години.

У суді вранці 17 квітня зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Коли хлопців заводили до зали суду, люди аплодували.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених та відмовляються називати будь-яку інформацію крім імені та звання pic.twitter.com/Rmn5zykSIn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про продовження терміну попереднього розслідування в надуманій справі українських моряків до кінця серпня. Також прокуратура клопотала в суді про продовження терміну тримання під вартою всіх українців.

Раніше українським військовополоненим морякам у Москві провели психолого-психіатричну судову експертизу без присутності адвокатів.

Наприкінці листопада 2018 року три українські кораблі під час перетину Керченської протоки були атаковані російськими військовими. Кораблі та їхні екіпажі захопили у полон.