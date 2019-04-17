Суд у Москві продовжив арешт полоненим українським морякам (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120848-sud-u-moskvi-prodovjyv-aresht-usih-polonenyh-ukrayinskyh-moryakiv-foto.htmlРакурс
Лефортовський райсуд Москви 17 квітня запроторив полонених українських моряків за ґрати ще на три місяці.
Продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою вісьмом захопленим у Керченській протоці морякам — Роману Мокряку, Андрію Оприську, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову, Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову та Андрію Шевченку, вони залишатимуться в СІЗО до 24 липня.
Рішення стосовно ще 16-х їхніх побратимів (ймовірно, аналогічне) очікується в найближчі години.
У суді вранці 17 квітня зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Коли хлопців заводили до зали суду, люди аплодували.
Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених та відмовляються називати будь-яку інформацію крім імені та звання pic.twitter.com/Rmn5zykSIn— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про продовження терміну попереднього розслідування в надуманій справі українських моряків до кінця серпня. Також прокуратура клопотала в суді про продовження терміну тримання під вартою всіх українців.
Раніше українським військовополоненим морякам у Москві провели психолого-психіатричну судову експертизу без присутності адвокатів.
Наприкінці листопада 2018 року три українські кораблі під час перетину Керченської протоки були атаковані російськими військовими. Кораблі та їхні екіпажі захопили у полон.