ФСБ продовжила слідство у справі полонених українських моряків на три місяці, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n120768-fsb-prodovjyla-slidstvo-u-spravi-polonenyh-ukrayinskyh-moryakiv-na-try-misyaci.html

Ракурс

Слідчі Федеральної служби безпеки РФ продовжили термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених українських моряків на три місяці — до кінця серпня.

Керівник Московської міської колегії адвокатів «Форт» Сергій Бадамшин повідомив 15 квітня у Фейсбук, що внаслідок такого рішення прокуратура клопоче перед судом про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Найближчим російські суди можуть залишити їх за ґратами до кінця липня.

Сьогодні до Москви прибули родичі моряків, а також український омбудсмен Людмила Денісова. Вони будуть присутні на судових засіданнях щодо продовження міри запобіжного заходу військовополоненим, які розпочнуться 17 квітня у Лефортовському суді.

Сьогодні у посольстві України в Москві родичі та українські дипломати провели організаційну зустріч. Родини українських моряків мають намір у вівторок передати у Лефортівське СІЗО продукти та речі.

Нагадаємо, що 10 квітня українським військовополоненим морякам у Москві провели комісійну комплексну амбулаторну психолого-психіатричну судову експертизу без присутності адвокатів.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями усіх українських моряків. Правозахисники вважають напад на українські кораблі міжнародним військовим конфліктом.

Наприкінці листопада 2018 року три українських кораблі під час перетину Керченської протоки були атаковані російськими військовими. Кораблі і їхні екіпажі захопили у полон.