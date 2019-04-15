НАБУ підозрює чиновників Держбюро розслідувань в можливій ​​державній зраді. Фото: УНИАН

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює чиновників Державного бюро розслідувань в можливій ​​державній зраді. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Розслідування почалося 29 березня згідно з рішенням Солом’янського райсуду столиці, а потім 1 квітня матеріали передали Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, щоб там визначили підслідність. У НАБУ взазначають, що можливі злочини не належать до компетенції бюро. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає «Громадське».

Кримінальне провадження відкрили за ст. 111 (держзрада), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) і ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України.

Проаналізувавши матеріали, в САП прийняли рішення передати розслідування Службі безпеки України.

Держбюро розслідувань запрацювало наприкінці листопада минулого року, а його працівники вступили на посаду в середині серпня.

Раніше повідомлялося, що головному редактору РІА «Новини-Україна» Кирилу Вишинському, якого підозрюють в зраді, продовжили запобіжний захід до 24 травня.