Арешт підозрюваного у держзраді Вишинського продовжили до 24 травня

https://racurs.ua/ua/n119907-aresht-pidozruvanogo-u-derjzradi-vyshynskogo-prodovjyly-do-24-travnya.html

Ракурс

Подільський районний суд Києва 26 березня продовжив головному редактору РІА «Новости-Украина» Кирилу Вишинського запобіжний захід у виді тримання під вартою до 24 травня.

Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення суду.

Касаційний кримінальний суд Верховного суду України 20 березня передав розгляд справи Вишинського про незаконність його затримання в травні 2018 року на розгляд об'єднаної касаційної палати цього суду. До цього суд задовольнив клопотання журналіста про його особисту участь у засіданні, для чого Вишинського привезли з Херсона до Києва.

Нагадаємо, що 6 березня прокуратура Криму направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно Вишинського для розгляду по суті. Його обвинувачують у вчиненні низки злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремне ув’язнення терміном до 15 років.

Головреда РІА «Новости-Украина» затримали у Києві 15 травня 2018 року.