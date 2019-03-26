Арест подозреваемого в госизмене Вышинского продлили до 24 мая

https://racurs.ua/n119907-arest-podozrevaemogo-v-gosizmene-vyshinskogo-prodoljili-do-24-maya.html

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Подольский районный суд Киеве 26 марта продлил главному редактору РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 20 марта передал рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. До этого суд удовлетворил ходатайство журналиста о его личном участии в заседании и Вышинского привезли из Херсона в Киев.

Напомним, что 6 марта прокуратура Крыма направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу. Его обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Главреда РИА «Новости-Украина» задержали в Киеве 15 мая 2018 года.