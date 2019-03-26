Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп согласовал новые санкции против Ирана. Фото: Радио Свобода

США ввели новые санкции против Ирана за пособничество в терроризме

26 мар 2019, 17:13
999

Новые санкции против Ирана ввели Соединенные Штаты Америки. В список американских санкций попали девять физических лиц и 14 организаций.

Под ограничения попала сеть подставных компаний из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. В Вашингтоне уверены, что эти фирмы перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана. Относительно физических лиц, то это чиновники, которые ранее играли ключевую роль в ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на веб-странице Министерства финансов США.

США уверяют, что Иран использует международную финансовую систему, чтобы избежать санкций. В то же время власти страны не только финансируют террористические организации, но и делают все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, на днях власти Соединенных Штатов расширили список санкций против Ирана за покупку технологий в Российской Федерации. Правовые меры были введены против 17 организаций и 14 физических лиц. Всех их американская власть связывает с оборонной исследовательской компанией SPND, которая разрабатывает ядерное оружие.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 26 марта: бойцов УПА признали участниками боевых действий, а в правительстве отчитались о росте пенсий

Сегодня в Украине вступил в силу закон, который признает представителей Украинской повстанческой армии участниками боевых действий. Кабинет министров 26 декабря отчитался о росте пенсий и завершении выплаты денежных субсидий

Новости Украины
17:52

Агрессия России: стало известно, где оккупанты удерживают крымского политзаключенного Владимира Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в СИЗО № 1 российского города Тверь. Вероятно, его отправят в исправительную колонию № 4 в городе Торжок Тверской области РФ

Новости мира
15:18