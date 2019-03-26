Трамп согласовал новые санкции против Ирана. Фото: Радио Свобода

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Новые санкции против Ирана ввели Соединенные Штаты Америки. В список американских санкций попали девять физических лиц и 14 организаций.

Под ограничения попала сеть подставных компаний из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. В Вашингтоне уверены, что эти фирмы перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана. Относительно физических лиц, то это чиновники, которые ранее играли ключевую роль в ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на веб-странице Министерства финансов США.

США уверяют, что Иран использует международную финансовую систему, чтобы избежать санкций. В то же время власти страны не только финансируют террористические организации, но и делают все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, на днях власти Соединенных Штатов расширили список санкций против Ирана за покупку технологий в Российской Федерации. Правовые меры были введены против 17 организаций и 14 физических лиц. Всех их американская власть связывает с оборонной исследовательской компанией SPND, которая разрабатывает ядерное оружие.