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Ракурс
Трамп погодив нові санкції проти Ірану. Фото: Радіо Свобода

США ввели нові санкції проти Ірану за підтримку тероризму

26 бер 2019, 17:13
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Нові санкції проти Ірану запровадили Сполучені Штати Америки. У список американських санкцій потрапили дев’ять фізичних осіб та 14 організацій.

Під обмеження потрапила мережа підставних компаній з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. У Вашингтоні впевнені, що ці фірми перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції та Міністерству оборони Ірану. Щодо фізичних осіб, то це посадовці, які раніше грали ключову роль у ядерній програмі Тегерану. Про це йдеться в заяві, яка розміщена на веб-сторінці Міністерства фінансів США.

США запевняють, що Іран використовує міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій. Водночас влада країни не лише фінансує терористичні організації, але й робить усе можливе, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, днями влада Сполучених Штатів розширила список санкцій проти Ірану через покупку технологій у Російської Федерації. Правові заходи були введені проти 17 організацій та 14 фізичних осіб. Усіх їх американська влада пов’язує з оборонною дослідницькою компанією SPND, яка розробляє ядерну зброю.

Джерело: Ракурс


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