Вуличний термінал для зв’язку громадян з поліцією презентували у Києві

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Ракурс

Вуличний термінал для зв’язку громадян з поліцією презентували у Києві. Планшетний комунікатор надаватиме консультації громадянам і дозволить напряму звернутися до працівників поліції з найпоширенішими питаннями.

Інноваційний інструмент поліція розробила за допомогою декількох міжнародних фондів і Посольства США в Україні, повідомив 26 березня сайт МВС.

Пристрій дозволяє з будь-якого місця отримати доступ до сервісу поліцейських підрозділів. У використанні термінал простий — достатньо лише обрати необхідний модуль і натиснути кнопку.

За допомогою інтерактивного планшета громадяни зможуть швидко повідомити про правопорушення, свідками яких вони стали, записатися на прийом, надіслати звернення до будь-якого підрозділу поліції, залишити відгук про роботу правоохоронців. Зокрема, для цього необхідно вказати номер жетону або конкретне прізвище поліцейського.

Використовуючи інтерактивну карту, можна визначити адресу і контактні дані свого дільничного офіцера поліції, повідомити про випадки корупції, а також отримати довідкову інформацію про правозахисні організація.

Модуль «Я — дитина» спрямований на допомогу дітям, які опинилися у небезпеці. Йдеться про протидію булінгу або насильству у сім’ї.

Перший інформаційний термінал запрацював у тестовому режимі біля Головного управління Національної поліції у Києві, згодом два таких комунікатори налаштують у Шевченківському та Голосіївському управліннях столичної поліції.

«Ракурс» повідомляв, що поліція Києва інформуватиме про ДТП та затори за допомогою карт Waze. Використовуючи свої розширені права у Waze, поліцейські зможуть позначити місце перекриття дороги. Також на картах позначатимуться місця проведення ремонтів або масових заходів.