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Ракурс
Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве

Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2019, 16:45
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Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве. Планшетный коммуникатор будет предоставлять консультации гражданам и позволит напрямую обратиться к работникам полиции с самыми распространенными вопросами.

Инновационный инструмент полиция разработала совместно с несколькими международными фондами и Посольством США в Украине, сообщил 26 марта сайт МВД.

Устройство позволяет с любого места получить доступ к сервису полицейских подразделений. В использовании терминал простой — достаточно лишь выбрать нужный модуль и нажать кнопку.

С помощью интерактивного планшета граждане смогут быстро сообщить о правонарушениях, свидетелями которых они стали, записаться на прием, направить обращение к любому подразделению полиции, оставить отзыв о работе правоохранителей. В частности, для этого необходимо указать номер жетона или конкретную фамилию полицейского.

Используя интерактивную карту, можно определить адрес и контактные данные своего участкового офицера полиции, сообщить о случаях коррупции, а также получить справочную информацию о правозащитных организациях.

Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве

Модуль «Я — ребенок» направлен на помощь детям, оказавшимся в опасности. Речь идет о противодействии буллингу и насилию в семье.

Первый информационный терминал заработал в тестовом режиме возле Главного управления Национальной полиции в Киеве, впоследствии два таких коммуникатора настроят в Шевченковском и Голосеевском управлениях столичной полиции.

Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве

«Ракурс» сообщал, что полиция Киева будет информировать о ДТП и пробках с помощью карт Waze. Используя свои расширенные права в Waze, полицейские смогут обозначить место перекрытия дороги. Также на картах укажут места проведения ремонтов или массовых мероприятий.

Источник: Ракурс


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