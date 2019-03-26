Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве

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Ракурс

Уличный терминал для связи граждан с полицией презентовали в Киеве. Планшетный коммуникатор будет предоставлять консультации гражданам и позволит напрямую обратиться к работникам полиции с самыми распространенными вопросами.

Инновационный инструмент полиция разработала совместно с несколькими международными фондами и Посольством США в Украине, сообщил 26 марта сайт МВД.

Устройство позволяет с любого места получить доступ к сервису полицейских подразделений. В использовании терминал простой — достаточно лишь выбрать нужный модуль и нажать кнопку.

С помощью интерактивного планшета граждане смогут быстро сообщить о правонарушениях, свидетелями которых они стали, записаться на прием, направить обращение к любому подразделению полиции, оставить отзыв о работе правоохранителей. В частности, для этого необходимо указать номер жетона или конкретную фамилию полицейского.

Используя интерактивную карту, можно определить адрес и контактные данные своего участкового офицера полиции, сообщить о случаях коррупции, а также получить справочную информацию о правозащитных организациях.

Модуль «Я — ребенок» направлен на помощь детям, оказавшимся в опасности. Речь идет о противодействии буллингу и насилию в семье.

Первый информационный терминал заработал в тестовом режиме возле Главного управления Национальной полиции в Киеве, впоследствии два таких коммуникатора настроят в Шевченковском и Голосеевском управлениях столичной полиции.

«Ракурс» сообщал, что полиция Киева будет информировать о ДТП и пробках с помощью карт Waze. Используя свои расширенные права в Waze, полицейские смогут обозначить место перекрытия дороги. Также на картах укажут места проведения ремонтов или массовых мероприятий.