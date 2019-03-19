Кирилл Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО, фото: Людмила Денисова

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова продемонстрировала камеру в Лукьяновском СИЗО Киева, в которой содержат главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Сотрудник Департамента национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сегодня совершил визит в это СИЗО из-за распространения адвокатом Вышинского информации о том, что его подзащитный находится в камере без электричества и матраса. Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Денисовой, проверка установила, что помещение, где содержится Вышинский, чистое, электрифицированое, там есть централизованное отопление и водоснабжение. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель.

«Условия содержания соответствуют требованиям законодательства и жалоб заключенный на них не предъявлял», — отмечает омбудсмен.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Следствие считает, что он работал на Россию в рамках осуществляемой ею гибридной информационной войны против Украины. Его подозревают в государственной измене. За это преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним, Россия завела дело на следователя СБУ за якобы преследования Вышинского.