Выборы-2019: Центризбирком увеличил сумму расходов более чем на 700 тыс. грн

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила на 720 тыс. грн увеличить сумму расходов на проведение нынешних выборов президента за счет уменьшения резерва средств на эту же сумму. Также соответствующие изменения внесены в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на президентские выборы.

Это решение Центризбирком принял во время своего сегодняшнего заседания, сообщает «Укринформ».

Эта сумма пойдет на нужды заграничного избирательного округа. В ЦИК отмечают, что получили от Министерства иностранных дел обращение о дополнительной потребности в средствах, в связи с необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям средствами международной почтовой связи.

Эта необходимость возникла из-за отнесения избирателей, находящихся на территории Российской Федерации, к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также в связи с увеличением количества заграничных избирательных участков на территории Польши.

Нынешние выборы президента состоятся 31 марта. Всего ЦИК для участия в них зарегистрировала 44 кандидата, пятеро из них впоследствии сняли свои кандидатуры в пользу других участников президентской гонки.

Напомним, самый отдаленный избирательный участок находится на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Здесь в этом году будут голосовать 34 человека — участники полярных экспедиций.