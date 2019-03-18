Станция «Академик Вернадский» расположена в 15 тыс. км от Киева, фото: «Автостопом в Антарктиду»

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На станции «Академик Вернадский», расположенной в 15 тыс. км от Киева — на острове Галиндез вблизи западного побережья Антарктического полуострова, также будет проходить голосование на нынешних президентских выборах.

Это самый отдаленный избирательный участок Украины, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Всего здесь будут голосовать 34 человека — 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых из сезонной экспедиции, прибывших на станцию в конце января.

Из-за особенностей размещения станции выборы здесь пройдут с определенными особенностями. Так, полярники будут использовать распечатанные скан-копии бюллетеней, которые накануне пришлет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Протокол и бюллетени в ЦИК будут направлять также в электронной форме.

В участковую избирательную комиссию на станции вошли четыре полярника, ее состав недавно утвердил Центризбирком.

Выборы на станции «Академик Вернадский» проводятся с 1998 года. Полярники могут голосовать за кандидатов в президенты и списки партий в парламент, но не за кандидатов в мажоритарных округах. Также полярники не участвуют в местных выборах.

Выборы президента состоятся 31 марта.

По этой ссылке можно совершить виртуальный тур по станции.

Напомним, в киберполиции недавно заявили о совершенной российскими хакерами атаке на сайт Центризбиркома.