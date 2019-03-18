Выборы-2019: как будут голосовать в Антарктиде — самом отдаленном избирательном участке (ФОТО)https://racurs.ua/n119538-samyy-otdalennyy-izbiratelnyy-uchastok-kak-budut-golosovat-v-antarktide.htmlРакурс
На станции «Академик Вернадский», расположенной в 15 тыс. км от Киева — на острове Галиндез вблизи западного побережья Антарктического полуострова, также будет проходить голосование на нынешних президентских выборах.
Это самый отдаленный избирательный участок Украины, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
Всего здесь будут голосовать 34 человека — 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых из сезонной экспедиции, прибывших на станцию в конце января.
Из-за особенностей размещения станции выборы здесь пройдут с определенными особенностями. Так, полярники будут использовать распечатанные скан-копии бюллетеней, которые накануне пришлет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Протокол и бюллетени в ЦИК будут направлять также в электронной форме.
В участковую избирательную комиссию на станции вошли четыре полярника, ее состав недавно утвердил Центризбирком.
Выборы на станции «Академик Вернадский» проводятся с 1998 года. Полярники могут голосовать за кандидатов в президенты и списки партий в парламент, но не за кандидатов в мажоритарных округах. Также полярники не участвуют в местных выборах.
Выборы президента состоятся 31 марта.
По этой ссылке можно совершить виртуальный тур по станции.
Напомним, в киберполиции недавно заявили о совершенной российскими хакерами атаке на сайт Центризбиркома.