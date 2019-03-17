Хакеры атаковали сайт ЦИК. Фото: Threatpost

https://racurs.ua/n119508-hakery-iz-rossii-atakovali-sayt-centrizbirkoma-kiberpoliciya.html

Ракурс

Кибератака была совершена российскими хакерами на сайт Центральной избирательной комиссии.

Перед выборами президента сайт ЦИК подвергается регулярным кибератакам. Об этом 17 марта заявил руководитель Киберполиции Сергей Демедюк в интервью изданию «Зеркало недели».

По словам Демедюка, злоумышленники пытаются испытать на прочность сайт ЦИК, получить информацию о внутренней сети. На закрытых форумах правоохранители фиксируют много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и баз данных избирателей.

«Сейчас мы не располагаем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали отбиваться от атак Министерству агрополитики и Министерству юстиции», — отметил глава Киберполиции.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. За президентское кресло будут бороться 39 политиков, пять кандидатов уже снялись с выборов в пользу других претендентов.

Напомним, в Службе безопасности Украины заверили, что единая информационно-аналитическая система «Выборы» защищена от хакерских атак. Украинские силовики готовы совместно противодействовать возможным кибератакам на сервер ЦИК, реестр избирателей и другие базы данных на выборах президента Украины.