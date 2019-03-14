Кандидаты в президенты Украины 2019. Юрий Тимошенко, Руслан Рыгованов, Николай Габер, Юлия Литвиненко, Владимир Петров

https://racurs.ua/2292-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-temnye-loshadki-i-vtoraya-drevneyshaya.html

Racurs.ua

Итак, после всех перипетий с регистрацией-снятием кандидатов в сухом остатке имеем 39 человек, которые будут сражаться за президентский пост. И когда читаешь этот список, время от времени задаешься вопросами: кто все эти люди? Зачем они в это ввязались?

Нет, конечно, многие знают, что такое технические кандидаты, и понимают, что их программы читать совсем не обязательно. Но перед законом-то все равны. Поэтому поступим так: мы их прочитаем и коротко перескажем. Ранее «Ракурс» уже писал о программах либералов, а сегодня рассмотрим, пожалуй, самых загадочных персонажей предвыборной гонки.

Юрий Тимошенко: молодежи — христианские ценности

Точнее, так — Юрий Владимирович Тимошенко. Конечно, лучше было бы Юлий, но это имя довольно редкое в нашей стране.

Юрий Тимошенко — человек из народа и из Прикарпатья. Родился, правда, в Ставропольском крае (кандидату 57 лет), но образование (ПТУ, специальность «продавец-консультант») получил в Ивано-Франковске. Работал экспедитором, водителем, мастером по ремонту. Участвовал в Революции достоинства, ветеран АТО. Депутат ВР VIII созыва от «Народного фронта». Правда, в феврале нынешнего года Юрия Тимошенко со скандалом исключили из партии. По официальным формулировкам — за нарушение дисциплины и потерю связи с депутатской фракцией. На самом же деле, как поговаривают, в «Народном фронте» сочли, что участие Юрия Тимошенко в президентской кампании слишком дурно пахнет.

Судя по всему, самое ценное в кандидате — его ФИО, поэтому в программе можно писать все что угодно, лишь бы пафосу и треску было побольше. «За тебя, святая Украина!» — о как. И дальше о революции. То, что кандидат — участник Революции достоинства и ветеран АТО, безусловно, делает ему честь, но по-прежнему оставляет в недоумении: зачем он ввязался в президентские выборы?

Конкретики в этом документе немного. «Внедрить меры экономической поддержки для развития производства», например. Какие такие меры? Впрочем, да, я все время забываю, что эта программа даже не для чтения, а уж о воплощении в жизнь и вовсе речи нет, поэтому все эти «создать условия», «стимулировать развитие» — исключительно для того, чтобы занять место на бумаге.

Конечно же, «поднять пенсии». Конечно же, «бороться с коррупцией». Весь джентльменский набор присутствует. Есть в программе и раздел «Культура и духовность». Кандидат призывает «создать условия для жесткого противодействия распространению… вражеского информационно-пропагандистского продукта» — это правильно, давно пора. Но буквально в следующих строчках грозится «реализовать масштабные мероприятия, направленные на укрепление духовных ценностей Украины, пропаганду среди молодежи… христианских ценностей». Как-то жутко представить себе эти «масштабные мероприятия». Впрочем, да, еще раз: эта программа — не для воплощения в жизнь. На том и закончим.

Руслан Рыгованов: Микро, макро и украинец для битья

Вот еще одна загадочная фигура президентской гонки — Руслан Рыгованов. 45 лет, родом из Горловки, образование — Московский технологический университет. Был топ-менеджером нескольких крупных предприятий. Кстати, нынешняя его должность звучит так: и. о. начальника ГП «Севастопольский морской рыбный порт». Но где ныне тот Севастополь! А кандидат наш сейчас в Киеве, основал две общественные организации — Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» и Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей.

С именем Рыгованова связан один скандал. С 2014 года кандидат был помощником народного депутата Натальи Веселовой («Самопомощь»), но через год его уволили за участие в… политических ток-шоу на российских телеканалах.

«Когда я узнала о том, что Руслан ездит на заработки на ток-шоу в РФ, у нас произошел конфликт, — пишет депутат Веселова в своем Facebook. — Никто не имеет права зарабатывать, подыгрывая агрессору за деньги. С 1 марта (2015 года) Руслан Рыгованов не является моим помощником. Собственно, даже в своем заявлении он не скрывает, что у нас есть идеологические расхождения во взглядах на вопрос по Донбассу».

Наталья Веселова, кстати, называет своего бывшего помощника и вообще людей, участвующих в российских политических шоу, «украинцами для битья», играющими в игры с совестью.

В принципе, после этого программу можно было бы и не читать вовсе, но,к счастью, она короткая. А еще в ней много странных слов и речевых оборотов. «Народ Украины, как суверен, на этом этапе своей славной истории практически лишен фактического руководства сегодняшним днем и собственным будущим». Каково? Ну и «приоритетные направления на должности президента» разбиты на разные «макро- и микроуровни», «пути достижения» и «ожидаемые результаты».

Из занятного — кандидат в президенты предлагает, например, создать на основе IT-технологий систему «участия народа в прямом управлении Республикой» или ввести военное положение на всей территории Украины для полного отражения военной агрессии, а также провести «аудит страны». На этом, пожалуй, закончим.

Николай Габер: Эх, раз, да еще раз!..

Переходим постепенно от темных лошадок ко второй древнейшей профессии. Кандидат в президенты Николай Габер может быть смело отнесен к обеим этим группам. Ему 58 лет, родом из Одесской области, окончил биофак Одесского госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию. Зачем ученого-биолога понесло в журналистику и политику?

Тем не менее, Николай Габер был главным директором и главным редактором издательской корпорации «Экспресс-курьер» (название крайне неудачное, сейчас поисковики выдают по запросу только разнообразные службы курьерской доставки). Депутатом Николай Габер был лишь однажды — прошел в Раду в 1998 году по спискам Прогрессивных социалистов (возглавляла этот список, напомним, пассионарная Наталья Витренко).

В то время кандидат Габер работал в Институте зоологии и параллельно был главным редактором одной из киевских «районок». Будучи депутатом, он ушел от Витренко, побывал в паре других фракций. Ну а дальше политическая карьера кандидата складывалась не очень удачно. В 2002-м и 2006-м он снова баллотировался в парламент, но оба раза не прошел. С карьерой госслужащего тоже не везло в последнее время: Николай Габер предлагал себя на должности государственного секретаря Минздрава и члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, но оба раза получил отказ.

Кстати о коррупции: «24 канал» пишет, что политик получил и задекларировал «денежный подарок в размере 2,6 млн грн. Денежный подарок получила и дочка кандидата в президенты, а именно 1,3 млн грн». Где это такие подарки раздают, а?..

А партия у кандидата есть своя собственная, называется Патриотическая партия Украины. Еще он — координатор Большого совета Конгресса гражданского общества Украины, президент Собора болгар Украины, вице-президент Всеукраинского общества владельцев жилья (оказывается, есть и такое!) и еще много-много раз «президент» и «вице-президент».

К слову, это не первая попытка Николая Габера стать президентом Украины. Он уже баллотировался на этот пост и занял тогда почетное последнее место. Проще уж было зарегистрировать какое-нибудь ООО «Украина» и стать его президентом. Президент «Украины» — тоже звучит, согласитесь.

…А программа у кандидата длинная и пустая. Называется «Украинская мечта» (неоригинально и вообще содрано у американцев). Такое впечатление, что многолетнее редакторство ничему не научило Николая Габера: собрать на нескольких страницах самые истасканные речевые и политические штампы — это надо специально постараться.

«Я начинал свой путь учителем», «Я собираю команду патриотов Украины, честных, порядочных, профессиональных людей, которые любят Украину», «сохраним единство», «наведем реальный порядок», «мы будем строить научные города, фабрики и заводы…». В общем, «мы победим, с нами бог» и бла-бла-бла.

Не читайте — рискуете испортить литературный вкус.

Что касается конкретики, то повеселили предложения ограничить срок пребывания одного человека в президентской должности — один срок, а в депутатах — два срока (видимо, в память о личных неудачах в политике). Кстати о политической рекламе: запретить прямую рекламу на телевидении, радио и… не могу такое написать… «биг-бордах», извините. Ну редактору-то уж положено знать, что это «доска объявлений», по-английски— bill. Билборд.

По сути предложения — понятно, куда ж тягаться с миллионерами и китами большой политики? А видеть их физиономии на каждом углу — обидно. Еще порадовали предложение ввести уголовную ответственность за двойное гражданство (ничего, что законы принимает парламент?) и обещание зарплаты не менее 30‒40 тыс. грн учителям и врачам. Вот так, сходу — раз! — и всем по сорок тысяч.

…Ладно, не стоит увлекаться мечтами. Идем дальше.

Юлия Литвиненко: страдающая мать в адовой стране

Юлию Литвиненко никак нельзя назвать малоизвестной, ее лицо уж точно знакомо многим. Даже слишком хорошо знакомо. Уроженка Днепропетровской области впервые появилась на общеукраинских телеканалах как телерепортер, когда ей было немного за 20, и многообещающую девушку пригласили на «Первый национальный». Потом она вела «Факты» на ICTV и «Вопрос дня» на УТ-1, делала интервью с вип-персонами для канала «К1».

И тут вдруг чем-то неприятным запахло — с 2008 года Юлия Литвиненко начала сотрудничество с одиозным «Интером». Передача «Место встречи», интервью со «звездами». С марта 2014-го (то есть с того времени, как началась война) — ведущая на радио «Вести», в кремлевском проекте, а на будущий год — хлоп! — и генеральный продюсер этих самых «Вестей».

С конца 2016-го дела у Юлии Литвиненко пошли вообще весело: она стала ведущей на NewsOne. На этом все. Впрочем, нет, не совсем. Ее дважды звали на телеканал «Прямой» (это бывший «Тонис», если кто не знает). Вначале она отказалась: на NewsOne условия были лучше. А с мая прошлого года все-таки согласилась, и теперь ведет там политическое ток-шоу.

Что же касается программы кандидата Литвиненко, то я, поверьте, совершила над собой немалое усилие, прочтя этот опус. Во-первых, он чудовищно длинный и полон воды. Во-вторых, мне неприятны люди, которые во время войны сотрудничают с информационной кремлевской помойкой. Юлия Литвиненко заявлена как самовыдвиженка, но… несколько лет работы в откровенно пророссийских изданиях, да еще и на топ-позициях вызывают большие сомнения в ее независимости.

Поэтому, извините, плюсов в программе найти не удалось. Сопли, вопли и сопли пополам с водой. «Ах, я везу детей в школу по нечищеным дорогам, стою в пробке. Ах, врача и учителя невозможно выбрать! Ах, Украина — это просто антиутопия!» Адище, а не страна. Самое смешное: телевизионщик, проработавший не один год в откровенно антиукраинских СМИ, начинает утверждать, что не верит информации, размещенной в СМИ.

Дальше внешняя политика. Ну, тут, конечно, ЕС, «сдерживание» России на востоке. (Кстати, Россия названа «спонсором и участником» войны на востоке. Nota bene: не «агрессором», а «спонсором»!) Потом идет много букв о «системном реформировании», «инновационных проектах», «реформе государственных институтов», «экологизации экономики», «новых стандартах в образовании» и даже о «развитии креативных сообществ» творцов… И, конечно же, о коррупции: ныне программа, в которой нет коррупции, — и не программа, а так, бумажка.

Чтобы доказать, что это пустые фразы, выдернем наугад какую-нибудь из них. Итак: «Общины должны стать ответственными за финансы и принятие решений на местах». Славно. Только вот какая штука — процесс децентрализации начался еще в 2015 году, а сегодня в Украине уже созданы 65 территориальных общин, в распоряжении которых остается более двух третей собранных налогов, идущих на благоустройство.

Владимир Петров: цирк уехал, клоуны остались

Сегодня в соцсетях практически все политически озабоченные граждане считают хорошим тоном противопоставлять «плохим» журналистам «хороших» блогеров. Вот вам,пожалуйста — блогер Люмпен (это сетевой ник, а не характеристика). Еще один псевдоним — Вова Мясо. Родился в Одессе и таки наделал кипиша и в соцсетях, и в реале. Сейчас его называют «политтехнологом», и в этом своем качестве он мастерски устраивал медиаскандалы, создавал вирусные ролики и всячески доставал политикум и шоу-биз. Впрочем, он и на телевидении засветился — был соведущим трэвел-шоу «Опасные гастроли» на одном из российских (!) каналов.

Ныне господин Петров находится под домашним арестом: он подозревается в причастности к очередному секс-скандалу, в котором пытались замазать одного из высокопоставленных чинов Национальной полиции. А если точнее — в непосредственной организации этого скандала. О технологии «гнилой селедки», которую кандидат в президенты активно использовал, мы уже писали.

Впрочем, домашний арест не мешает этому веселому персонажу — самовыдвиженцу, как и госпожа Литвиненко, — вести избирательную кампанию, о чем он не преминул похвастаться в Facebook.

Ну а теперь программа. Она короткая, и рассказать о ней можно двумя словами: цирк шапито. Бесплатный хлеб, бесплатный интернет, право красть продукты на сумму до 1000 грн, ликвидация Пенсионного фонда, провозглашение Украины православным государством, завоевание дипломатическим или иным путем наших исконных вотчин… Я б еще туда добавила полеты на Луну за счет олигархов, оно бы выглядело органично.

Но у нас определенная часть народа не против проголосовать за «приколистов», и это откровенно пугает.