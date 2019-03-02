Глава СБУ заверил в защищенности системы «Выборы» от кибератак

Василий Грицак. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n118845-glava-sbu-zaveril-v-zaschischennosti-sistemy-vybory-ot-kiberatak.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины вместе с соответствующими службами приложат усилия для обеспечения устойчивости единой информационно-аналитической системы «Выборы».

Информационная система Центризбиркома защищена от хакерских атак накануне выборов. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«На сегодняшний день я считаю, что система „Выборы“ достаточно устойчива, мы в принципе уверены в своих возможностях, у нас хорошее взаимодействие», — заверил он.

По словам руководителя спецслужбы, украинские силовики готовы совместно противодействовать возможным кибератакам на сервер ЦИК, реестр избирателей и другие базы данных на выборах президента Украины. Служба безопасности усилила контрразведывательный режим на всей территории Украины, чтобы на ранней стадии выявлять признаки подготовки к совершению преступления.

Глава СБУ добавил, что в конце февраля сервер Центризбиркома был атакован хакерами, кибератаку успешно отбили.

Напомним, на протяжении 24 и 25 февраля Российская Федерация осуществила DDoS-атаки на Центральную избирательную комиссию. Президент Петр Порошенко после кибератак заявил, что украинские специалисты уже разработали механизмы защиты Центризбиркома. Над этим работали специалисты Службы безопасности Украины и эксперты из Совета национальной безопасности и обороны. Помогали им партнеры из Соединенных Штатов Америки.