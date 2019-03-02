Компания SpaceX запустила в космос пилотируемый космический корабль Crew Dragon (ВИДЕО)

Космический корабль Crew Dragon. Фото: Википедия

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Компания Илона Маска SpaceX (Спейс Икс) 2 февраля запустила ракету Falcon 9 (Фалькон) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Носитель доставит на орбиту космический корабль Crew Dragon, который совершит свой первый демонстрационный полет. Корабль создан по программе NASA Commercial Crew Development, он предназначен для доставки и возвращения экипажей астронавтов на Международную космическую станцию. Событие транслируется на каналах NASA и SpaceX в YouTube.

Известно, что на запущенном сегодня в космос корабле нет космонавтов, корабль доставляет только груз на МКС. В случае успешного завершения полета, НАСА в июле 2019 года использует корабль для своей миссии.

Напомним, 22 февраля американская компания SpaceX вывела в космос первый израильский луноход Beresheet, индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.